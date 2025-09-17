Ancora una tragedia sulle strade siciliane. La tragedia sarebbe accaduta poco dopo le 5 di questa mattina. Una ventinovenne ha perso la vita in un incidente accaduto in viale Marco Polo, lungo la Circonvallazione di Catania. In quella che è una dinamica, al momento, tutta da chiarire. La vittima si chiamava Silvia Gulisano, 29 anni.

Al loro arrivo, i soccorritori del 118 hanno trovato la donna riversa a terra priva di sensi. Pochi metri più in là lo scooter sul quale era a bordo scaraventato sull’asfalto. Incidente autonomo o speronamento di un altro mezzo, saranno i rilievi della polizia municipale di palazzo degli elefanti a doverlo accertare.

Le condizioni della ventinovenne – avrebbe compito 30 anni il mese prossimo – sono subito apparse gravi. Trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, qui è giunta con un “gravissimo trauma cranio-facciale e già in coma”.

È, purtroppo, morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso per arresto cardio circolatorio. Inutile ogni manovra rianimatoria.

Gli agenti della polizia municipale stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo.