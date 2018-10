Una ragazza di sedici anni è stata trovata morta in un alloggio popolare di via IV Novembre in contrada Sarro a Zafferana Etnea. Sembra che la causa sia dovuta ad una overdose.

La ragazza conviveva con un giovane di 34 anni. Sono intervenuti i carabinieri della sezione scientifica di Catania. Il ragazzo è stato ascoltato per cercare di ricostruire l’accaduto.

Il corpo della sedicenne è stato portato all’obitorio del Policlinico di Catania. Sara eseguita l’autopsia come disposto dal pm.