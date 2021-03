finanziamento da 750 milioni di euro

Il presidente della Regione, neo commissario della Ragusa-Catania, assicura di volersi mettere al lavoro subito

Previsto un incontro con il Governo nazionale per fissare un cronoprogramma

L’opera ha un finanziamento da 750 milioni di euro

La nomina non è ancora stata formalizzata ma il presidente della Regione, Nello Musumeci, parla già da commissario per la realizzazione della Ragusa-Catania, un’opera attesa da decenni, che ha ottenuto nei mesi scorsi un finanziamento da 750 milioni di euro.

Le parole del neo commissario

“Prendo atto con soddisfazione della comunicazione resa dal ministro per le Infrastrutture Giovannini alla commissione parlamentare, circa la mia nomina a commissario per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania, come previsto dal verbale della seduta Cipe dello scorso anno e secondo le intese politiche raggiunte con il governo Conte-bis” spiega Musumeci.

“Incontro con il Governo nazionale”

“Non appena la nomina sarà formalizzata, chiederò al ministro un incontro per concordare un cronoprogramma e metterci subito al lavoro affinché questa importante infrastruttura, inseguita da decenni fra promesse non mantenute e chiacchiere a vuoto, possa finalmente tradursi in azione concreta. La Regione, come sanno a Roma, è pronta a fare la propria parte con un importante impegno finanziario” conclude il presidente della Regione.

I fondi

Da decenni si discute dei lavori per la realizzazione della Ragusa-Catania ma potrebbe essere arrivata la svolta. Con la rimodulazione dei fondi Sviluppo e coesione 2014-2020, sono stati stanziati, nel marzo dello scorso anno, 750 milioni di Euro per la Ragusa-Catania. Il finanziamento ha anche avuto il via libera da parte della Corte dei Conti.

Le stoccate del M5S

Nei giorni scorsi, dopo le indiscrezioni sulla nomina a commissario della Ragusa-Catania del presidente della Regione, è intervenuta la parlamentare regionale del M5S, Stefania Campo, che ha pungolato Musumeci.

“Musumeci – afferma Stefania Campo – già commissario per l’emergenza Covid e commissario per l’Emergenza rifiuti, non ha certo brillato per efficienza, a questo punto non ci resta che sperare che da commissario per la Ragusa-Catania ci stupisca”.