Perquisizione mirata dopo l’atteggiamento sospetto del giovane

I Carabinieri della Stazione di Ramacca, con il supporto operativo dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno denunciato un ventunenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sulla base degli indizi raccolti e da verificare nelle sedi competenti. L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio e di verifica delle prescrizioni imposte ai soggetti sottoposti a misure restrittive, particolarmente intensificata nel periodo estivo.

Il controllo durante una perlustrazione nelle aree rurali

Durante una perlustrazione nelle aree rurali e nei quartieri periferici del comune, i militari dell’Arma hanno raggiunto l’abitazione del giovane, attualmente agli arresti domiciliari. Il giovane è stato trovato in casa, ma il suo evidente stato di agitazione alla vista delle pattuglie ha insospettito gli investigatori, inducendoli a procedere con una perquisizione approfondita dell’immobile.

L’intuizione si è rivelata corretta: all’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Accanto al materiale, è stata trovata anche una somma di 320 euro in contanti, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. Tutto quanto rinvenuto è stato immediatamente sequestrato.

L’uomo denunciato dai Carabinieri

Il giovane è stato accompagnato negli uffici della Stazione di Ramacca per gli accertamenti di rito, mentre la documentazione relativa al sequestro è stata trasmessa all’autorità giudiziaria. Il ventunenne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso il controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive e il contrasto alle attività di spaccio nei piccoli centri, dove la presenza costante delle pattuglie rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza della comunità.