Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Misterbianco dopo aver tentato una rapina in un supermercato utilizzando una chiave a tubo per minacciare la cassiera. La rapida risposta della Polizia di Stato ha permesso di intercettare il fuggitivo e recuperare il bottino.

L’utilizzo di una chiave a tubo per minacciare la cassiera

L’episodio si è verificato in un supermercato di via Carlo Marx a Misterbianco, in orario serale, poco prima della chiusura. Un uomo di 49 anni, armato di una grossa chiave a tubo, ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale e si è diretto verso una delle casse. Con un gesto fulmineo, ha aggredito la cassiera alle spalle, afferrandola per il collo e minacciandola di colpirla con la chiave se non gli avesse consegnato l’incasso.

La fuga del rapinatore e l’immediata segnalazione al 112

Sotto la minaccia dell’arma, la cassiera ha consegnato all’uomo il denaro presente nella cassa. Il rapinatore si è dato alla fuga a bordo di un’auto, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. Immediatamente, un dipendente del supermercato ha allertato le forze dell’ordine, componendo il numero unico di emergenza 112 e fornendo una descrizione dettagliata del rapinatore e dell’auto utilizzata per la fuga.

L’inseguimento e l’arresto del 49enne

La Sala Operativa della Questura di Catania, ricevuta la segnalazione, ha diramato la nota di ricerca a tutte le pattuglie presenti sul territorio. Una volante, in transito lungo la circonvallazione, ha intercettato l’auto segnalata, dando inizio ad un breve inseguimento. Il 49enne è stato bloccato e identificato. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto la chiave a tubo utilizzata per la rapina e, nelle tasche dell’uomo, l’intero bottino.

Le indagini della Polizia e il fermo dell’uomo

Nel frattempo, un’altra pattuglia della Polizia di Stato ha raggiunto il supermercato teatro della rapina per raccogliere le testimonianze dei presenti e acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza. Il responsabile del supermercato ha formalizzato la denuncia e il denaro sottratto è stato restituito. Fortunatamente, la cassiera, seppur scossa, non ha riportato ferite. Gli elementi raccolti dalla Polizia di Stato hanno confermato la responsabilità del 49enne nella rapina. Il Pubblico Ministero, preso atto degli indizi di colpevolezza, ha disposto il fermo dell’uomo, che è stato condotto in carcere in attesa del processo

