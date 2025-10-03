I carabinieri di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone: sei in carcere una ai domiciliari.

L’inchiesta della Procura etnea denominata “Khalipha”, ipotizza a vario titolo reati che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, alla rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti e alla detenzione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere.

L’attività investigativa, condotta tra novembre 2024 e giugno 2025 dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, è stata coordinata dalla Procura di Catania, che ha richiesto ed ottenuto dal Gip le misure cautelari.