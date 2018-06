erano stati portati via da un agriturismo

Quattordici cavalli che erano stati rubati dall’agriturismo Musa di Bronte sono stati trovati da carabinieri in una zona demaniale di contrada Nave. Erano rinchiusi in un recinto improvvisato dai ladri tra la fitta vegetazione. Il valore dei cavalli è stimato in 50.000 euro ma loro importanza è anche legata all’attività svolta dall’associazione in favore: ippoterapia, corsi tattili guidati per non vedenti, ipovedenti e persone diversamente abili che hanno bisogno di un sostegno psicologico.