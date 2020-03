Sopralluogo dell'assessore Falcone nelle gallerie di Scaletta Zanclea

Riapre al traffico la galleria Giardini, sull’autostrada A18 Messina-Catania. La riapertura è avvenuta questa mattina nel corso di un vertice presenziato dall’assessore regionale alla Infrastrutture Marco Falcone.

L’opera, dopo varie vicissitudini che hanno prolungato il cantiere – compresa la rescissione del contratto con l’impresa che aveva iniziato i lavori – ha previsto il risanamento dell’infrastruttura, la posa di nuovo manto stradale, il rinnovo di illuminazione e segnaletica.

“Nonostante i ritardi e le difficoltà che abbiamo riscontrato nei mesi scorsi – ha commentato l’assessore Falcone – la riapertura della Galleria Giardini rappresenta uno dei frutti dell’inversione di tendenza attuata dal Governo Musumeci nella gestione autostradale del Cas”.

Intanto continua a crescere il numero di cantieri sbloccati o avviati sull’A18 Messina-Catania, È il caso della frana di Letojanni o delle gallerie Guidomandri 1 e 2, fino alla futura ripavimentazione dell’autostrada da Giarre a Tremestier. Dopo l’apertura della galleria, l’assessore Falcone ha eseguito un sopralluogo proprio alle gallerie Guidomandri, in territorio di Scaletta Zanclea.

“Voglio ringraziare per l’impegno profuso la governance del Cas a partire dal presidente Franco Restuccia, le imprese fino alle maestranze all’opera. Dopo anni di stasi – conclude Falcone – sulle autostrade siciliane tornano uomini e mezzi in piena attività, per recuperare il tempo perduto e dare dignità alle infrastrutture siciliane”.