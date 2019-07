“Volevamo comunicarVi che Virginia ha contattato la famiglia e sta bene.Grazie a tutti per averci aiutato e supportato”. Lo scrive su Facebook la cugina di Virginia Calò, la 18enne originaria di Palermo sparita e ricercata nella provincia di Catania da sabato scorso.

La ragazza si sarebbe allontanata volontariamente facendo perdere le proprie tracce e mancherebbe ormai da 4 giorni ed i parenti ormai preoccupatissimi avevano lanciato l’allarme attraverso i social network. In particolare era stata proprio la cugina Chloe, a rilanciare un messaggio divenuto virale su Facebook e adesso è sempre lei ad annunciare che la ragazza si è fatta sentire

Non si conoscono i dettagli del contatto con la famiglia così come non si conoscevano le circostanze e i motivi dell’allontanamento ne i motivi che hanno portato a questa sparizione che ormai dura da troppo tempo

La vicenda sembra del tutto simile ad un’altra sparizione avvenuta a Terrasini in provincia di Palermo dove è scomparso un giovane che è, poi, stato ritrovato proprio oggi sempre dopo 4 giorni di ricerche. Ad aumentare l’apprensione nel caso di Ottavio Trentacoste, però, era il fatto che il ragazzo soffre di una malattia cardiaca