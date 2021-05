Un uomo denunciato

Abbandoni di rifiuti a bordo strada, multe per oltre 12.000 euro

Un soggetto denunciato per combustione illecita di rifiuti

I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri, nei giorni scorsi, grazie all’ausilio di apparati di videosorveglianza, hanno effettuato mirati servizi volti al contrasto e repressione del fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul ciglio delle strade, specie in alcuni contesti rurali del territorio della Provincia di Catania, soprattutto nei Comuni di San Giovanni La Punta e Paternò, nel Catanese. Ciò al fine di arginare il fenomeno delle numerose discariche abusive che sono presenti sul territorio. Sono state elevate 21 sanzioni per un totale di 12 mila euro.

In tanti beccati a conferire i rifiuti

In particolare diversi soggetti sono stati immortalati mentre scendevano dai propri autoveicoli e abbandonavano sacchi di rifiuti urbani e scarti di rifiuti edili, ai bordi delle strade, soprattutto in ore serali, violando peraltro tutte le Ordinanze Sindacali sulla raccolta differenziata. In alcuni casi i trasgressori sono stati ripresi mentre effettuavano il lancio del sacchetto direttamente dal veicolo in corsa. Molto spesso si tratta di incivili seriali che smaltiscono quotidianamente i rifiuti in questo modo.

Un uomo denunciato per aver bruciato i rifiuti

Un soggetto, nel tratto di strada che collega Paternò a Belpasso, è stato filmato mentre dà fuoco a un cumulo di rifiuti, che solo per una serie di eventi fortunosi non ha scatenato un incendio sui terreni circostanti. Lo stesso è stato deferito alla Procura della Repubblica di Catania e rischia la pena della reclusione da 2 a 5 anni.