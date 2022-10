Calcio femminile, ripartono anche le rossazzurre

Poche ore ed il Catania Women farà il suo esordio stagionale. Domani, infatti, alle 15.30 allo stadio Nuccio Malaponti di Aidone, le rossazzurre affronteranno la Don Bosco 2000. Il match sarà valevole per la prima giornata del triangolare C della Coppa Italia di Eccellenza. Riparte anche il calcio femminile con la squadra che fa parte del Catania Ssd.

Catania Women 2022-2023

Ecco le cariche societarie ed i quadri tecnici del Catania Women 2022-2023

Responsabile: Massimiliano Borbone

Segretario: Pino Fichera

Dirigente accompagnatore: Oronzo Russo

Allenatore: Giuseppe Scuto

Collaboratore tecnico: Aldo Musumeci

Allenatore dei portieri: Alberto Morabito

Preparatrice atletica: Giordana Fazio

Fisioterapista: Alessia Fisicaro.

Coppa Italia Eccellenza Femminile, Triangolare C

Questo, invece è il calendario del triangolare eliminatorio della Coppa Italia d’Eccellenza femminile 2022-2023. Il Catania Women è stato inserito nel girone C unitamente alla Don Bosco 2000 ed al Gloria Città di San Cataldo che domani riposerà.

Alla seconda giornata il Catania riceverà il Gloria Città di San Caldo alle 14.30 (riposa la Don Bosco 2000). Riposo per il Catania il 26 novembre per la terza di andata. L’8 gennaio 2023 inizia il girone di ritorno con le etnee che riceveranno la Don Bosco 2000, poi trasferta a San Cataldo per il 14 gennaio.

Le prime classificate nei quattro triangolari accederanno alle semifinali che avranno gare di andata e ritorno. La finale, invece, si disputerà in gara unica in campo neutro.