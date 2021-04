è accaduto ieri sera, assembramenti e giovani senza mascherine

Maxi rissa a Catania in pieno coprifuoco

Decine e decine di giovani assembrati e senza mascherine se le sono date di santa ragione

Fuggi fuggi generale all’arrivo della Polizia

Sabato sera movimentato a Catania tra via Pulvirenti e piazza Scammacca. Decine e decine di giovani, ieri sera, poco prima della mezzanotte, quindi in pieno coprifuoco, sono stati protagonisti di una mega rissa. Fuggi fuggi generale all’arrivo della polizia.

Rissa nel centro storico tra le vie della movida

Come se si trattasse di un sabato sera qualunque, e non al tempo della pandemia che stiamo vivendo, diverse comitive di ragazzi si trovavano in strada ben oltre le 22.

Per motivi che non è ancora dato sapere – si attende un comunicato ufficiale della questura su quanto accaduto – i giovani hanno iniziato a spintonarsi e a picchiarsi.

Nelle immagini video della mega rissa, registrate dai residenti e finite sui social, si vede un fiume di persone che se le danno di santa ragione.

I residenti hanno chiamato la Polizia

I residenti del quartiere, allarmati da quanto stava accadendo, hanno chiamato la Polizia che è prontamente intervenuta con alcune pattuglie. All’arrivo degli agenti, a quanto sembrerebbe, la rissa si era già ‘esaurita’ da qualche minuto ma molti dei protagonisti si trovavano ancora sul posto. I poliziotti avrebbero identificato alcuni giovani, almeno quelli rimasti, perché all’arrivo degli agenti, infatti, c’è stato il fuggi fuggi generale.

Nelle immagini si vede anche che i ragazzi coinvolti nella mega rissa non indossano la mascherina, in barba alle disposizioni anti Covid19.

Nel pomeriggio erano stati eseguiti dei controlli

Per le forze dell’ordine, far rispettare le regole, soprattutto nelle zone della movida, è impresa assai ardua.

Ancora tanti, troppi, coloro che si comportano come se il Covid19 non esistesse e le disposizioni non andassero rispettate.

Qualche ora prima della rissa, proprio nella zona teatro di quanto accaduto, erano stati effettuati controlli con relative sanzioni per inosservanza delle norme anti Covid19.