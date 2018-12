è corsa all'acquisto

Trasporto aereo, interessanti novità per i viaggiatori.

Ryanair ha annunciato la rotta che collegherà Catania e Cracovia, con una frequenza di due voli a settimana che sarà operativa da aprile 2019.

Come scrive Ragusa Oggi, sono stati già messi in vendita, per festeggiare l’occasione, biglietti aerei a partire da 9 euro e 99 centesimi. E’ corsa all’acquisto.