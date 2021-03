La sala chiusa per 5 giorni

Giochi illegali e violazione norma anti covid

Chiusa una sala giochi a Catania

A seguito d’indagini a Catania circa la presenza di una sala giochi abusiva, agenti della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, nella mattinata d’ieri, sono intervenuti in via Plaia per effettuare i relativi accertamenti.

Apparecchiature illegali

Sul posto, i poliziotti hanno riscontrato l’effettiva presenza di una sala giochi al cui interno erano stati istallati e resi funzionanti 3 apparecchi videoterminali. Tutte le apparecchiature non sono risultate rispondenti alle caratteristiche di legge. Pertanto, sono state comminate al titolare dell’esercizio un totale di 3 sanzioni amministrative per un ammontare di 30.000 euro. Le apparecchiature irregolari sono state sequestrate.

Chiusa per 5 giorni

Al titolare è stata anche contestata la violazione delle norme anti Covid contenute nel vigente DPCM che non consente l’apertura di detti esercizi. L’infrazione era stata già contestata nei confronti del predetto a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia Locale nel mese di gennaio e, pertanto, ieri, si è contestata anche la recidiva che comporta l’aumento della sanzione a 800 euro e nuovamente l’applicazione della misura accessoria della chiusura per giorni 5.