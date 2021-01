chiusa per 5 giorni

Il personale delle Volanti di Catania in via Playa per una una presunta attività di spaccio in atto all’interno di una sala giochi. Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato che la sala giochi era aperta e all’interno erano presenti otto persone, compreso il gestore, intenti a guardare una partita di calcio alla TV ma, dell’attività di spaccio non vi era alcuna traccia.

Il locale chiuso per 5 giorni

Da un accurato controllo è emersa la presenza di tre slot machines spente e in disuso da tempo. Pertanto, richiesto l’intervento di personale della Polizia Locale, squadra Annona, si è proceduto a identificare il proprietario della sala giochi e gli altri soggetti presenti e tutti sono stati sanzionati per le violazioni delle norme previste dal dpcm, recante misure urgenti di contenimento della diffusione del virus Covid-19. La sala giochi è stata chiusa per 5 giorni.

La seconda agenzia chiusa in pochi giorni

Nei giorni scorsi è stata impiantata una sala giochi totalmente abusiva a Catania, cosa che gli è costata una denuncia penale. Gli agenti sono intervenuti in via Plebiscito, luogo dove era stata segnalata la presenza di un assembramento di persone all’interno di un centro scommesse. Il vero ingresso era celato sul retro dello stabile dove i poliziotti hanno scoperto un accesso secondario dal quale hanno fatto irruzione. Hanno, così, sorpreso all’interno del locale 14 persone intente a giocare con le slot machine; tutte e 14, pertanto, sono state sanzionate per la violazione della normativa volta al contenimento della diffusione del virus COVID 19.

Il titolare dell’attività ha dichiarato di non possedere alcuna licenza e pertanto è stato denunciato in stato di libertà per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa. Il locale, unitamente a tutti i pc e le slot machine in esso contenuti, è stato sottoposto a sequestro penale.