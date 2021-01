Erano aperti al pubblico

Sono stati intensificati i controlli con l’entrata in vigore della zona rossa per l’intera Regione Sicilia.

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante e la Polizia Locale di Catania hanno effettuato un controllo a tappeto in diverse zone della città disponendo, al termine del servizio, la chiusura provvisoria per cinque giorni di due esercizi commerciali.

Il primo, una rivendita di alimentari ubicata in via Squillaci, il quale titolare, di origine bengalese, somministrava i prodotti (cibo e bevande) oltre l’orario consentito. Mentre il secondo, un negozio di abbigliamento di via Consolato della Seta, gestito sempre da un cittadino di origine bengalese che, invece di essere chiuso come previsto, è risultato essere aperto al pubblico. Ai titolari degli esercizi commerciali sono state elevate le sanzioni previste dall’ultimo Dpcm.

I Carabinieri della Stazione di Piazza Verga hanno arrestato il 52enne catanese Gaetano Felici, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo, già condannato dai giudici per rapina e furto aggravati, reati commessi il 16 giugno 2018 a Mascali e Catania, dovrà scontare un residuo pena equivalente ad anni 3 e mesi 4 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.