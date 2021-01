ai domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno tratto in arresto Sergio Schifitti, 53 anni, augustano, e Giuseppe D’Agostino, 39 anni, catanese, per aver tentato di compiere un furto in una gioielleria in via Italia, ad Augusta, nel Siracusano.

I due sono entrati in azione, questa notte, intorno alle 3, e dalle informazioni fornite dai militari del comando provinciale di Siracusa, avrebbero manomesso il sistema di videosorveglianza del negozio, nonché l’allarme dell’attività commerciale per poter agire indisturbati ma non avevano messo nel conto i controlli dei carabinieri, peraltro impegnati nel verificare il rispetto delle misure anti Covid19.

I presunti ladri, dopo aver notato di essere stati scoperti, hanno tentato una fuga a piedi per le vie limitrofe, sperando di riuscire a far perdere le loro tracce ma sono stati pressoché subito acciuffati e bloccati. I due, subito arrestati per tentato furto aggravato in concorso, dopo gli accertamenti, sono stati posti ai domiciliari, come disposto dalla Procura di Siracusa.