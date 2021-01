Acqua a volontà in una casa ma era gratis, indagato per danni al servizio idrico

17/01/2021

E’ indagato per furto di acqua e danni al servizio idrico F.M., siracusano di 63 anni, che, per diverso tempo, ha usufruito gratuitamente della fornitura. Se ne sono accorti i carabinieri che si sono presentati nella sua abitazione, ad Ortigia, nel centro storico di Siracusa, dopo una segnalazione della società di gestione del servizio. La famiglia, secondo quanto emerge nella ricostruzione delle forze dell’ordine, non si sarebbe risparmiata in sprechi di acqua, utilizzandola a qualsiasi ora del giorno, tanto sapevano che non avrebbero pagato nemmeno un centesimo. ” Si è potuto infatti constatare che, tramite tagli e manomissioni, un flessibile – fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Siracusa – ed un tubo multistrato erano stati abilmente apposti tra la tubatura pubblica e quella interna all’abitazione, riuscendo così a bypassare il contatore attestato presso l’utenza. In tal modo il contatore non rilevava il passaggio dell’acqua che dunque affluiva gratuitamente all’abitazione”.

