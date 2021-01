Decine le sanzioni

Impiantata una sala giochi totalmente abusiva a Catania, cosa che gli è costata una denuncia penale. Gli agenti sono intervenuti in via Plebiscito, luogo dove era stata segnalata la presenza di un assembramento di persone all’interno di un centro scommesse. Il vero ingresso era celato sul retro dello stabile dove i poliziotti hanno scoperto un accesso secondario dal quale hanno fatto irruzione. Hanno, così, sorpreso all’interno del locale 14 persone intente a giocare con le slot machine; tutte e 14, pertanto, sono state sanzionate per la violazione della normativa volta al contenimento della diffusione del virus COVID 19.

Il titolare dell’attività ha dichiarato di non possedere alcuna licenza e pertanto è stato denunciato in stato di libertà per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa. Il locale, unitamente a tutti i pc e le slot machine in esso contenuti, è stato sottoposto a sequestro penale.

Nel pomeriggio di ieri, a seguito di segnalazione di assembramento di persone, giunta sull’app “YouPol”, la Polizia è arrivata in un circolo ricreativo nel quartiere Picanello. I poliziotti hanno constatato la presenza di sette soggetti, seduti intorno ad un tavolo senza mantenere le prescritte distanze di sicurezza e privi di mascherina, intenti a giocare a carte, tutti sanzionati. Al presidente del circolo, sono state contestate le violazioni della normativa emergenziale, provvedendo, altresì, alla chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.

I posti di controllo della polizia, in fascia oraria pomeridiana e serale, sono stati approntati in alcune zone della città ritenute maggiormente sensibili quali Piazza Mancini Battaglia, Piazza Eroi d’Ungheria, Piazza Palestro, Piazza San Placido, Largo Serafino Amabile Guastella. In tal modo è stato possibile procedere al controllo di 50 persone, cui sono state ritirate le relative autocertificazioni, e di 30 veicoli, nonché verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, procedendo ad elevare 5 sanzioni e a sequestrare un autoveicolo per mancanza della prescritta copertura assicurativa.