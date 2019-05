milazzo: "la lega ricambi la fiducia dei catanesi aiutando la città"

È stato adottato in commissione bilancio all’ARS il provvedimento normativo straordinario che consente di trasferire nelle casse del Comune di Catania una anticipazione finanziaria pari a 30 milioni di euro.

“Un atto dovuto nei confronti di Catania”, dichiara il capogruppo di Forza Italia all’ARS Giuseppe Milazzo, che aggiunge : “C’eravamo e siamo tutt’ora impegnati affinché Catania possa risollevarsi dal baratro finanziario, i 30 milioni di euro permetteranno a Catania di avere maggiore liquidità di cassa e tranquillizzare i 3000 dipendenti per la certezza dei loro stipendi”.

“Chiaramente – conclude Milazzo – siamo affianco alla città tutta ed è auspicabile che il Governo Giallo Verde possa anch’esso intervenire con dispositivi normativi e trasferimenti straordinari. Ci aspettiamo che il partito di maggioranza del Governo nazionale, la Lega, che nelle elezioni europee ha beneficiato della fiducia dei tanti Siciliani e cittadini Catanesi possa ricambiare aiutando la stessa città di Catania, d’altronde sono rappresentati nella giunta Pogliese da un loro delegato Assessore e pertanto non possono sentirsi estranei alla drammatica situazione che la città vive che così continuando rischia di implodere è questo per chi ha responsabilità di Governo non può mettere che ciò accada”.