A Siracusa spuntano gli striscione

Ad attendere Matteo Salvini a Catania, in piazza duomo, dove l’arrivo del leader della Lega è previsto a momenti, anche una cinquantina di manifestanti che urlano “buffone buffone” ed espongono cartelli con scritto “vergogna” e “traditore”.

Dura contestazione di un nutrito gruppo di catanesi al ministro Matteo Salvini atteso a minuti al municipio di Catania. Al grido di “siamo tutti terroni” e “venduto” i cittadini catanesi hanno contestato Salvini.

“Per anni ci hanno denigrato e ora vengono a cercare i nostri voti”, grida una signora che tiene in mano la bandiera della Trinacria. Poi hanno tutti iniziò a cantare “Bella ciao”, mentre altri hanno gridato slogan contro Salvini.

Matteo Salvini è appena giunto in municipio a Catania, dove l’attende il sindaco Salvo Pogliese. In piazza duomo, davanti a Palazzo degli Elefanti, ci sono un centinaio di persone divise in due schieramenti: pro e contro il ministro. I

simpatizzanti della Lega espongono uno striscione con la scritta “Catania identitaria”. Fra i due gruppi c’è stato qualche momento di tensione.

Alcune lenzuola bianche sui balconi accoglieranno il ministro dell’Interno Matteo Salvini atteso oggi alle 18.30 a Siracusa. Nel centro storico di Ortigia sono apparsi alcuni striscioni con scritte a favore dei migranti: “Questa è una casa che accoglie”; e ancora: “Non in mio nome”.

L’arrivo del vicepremier è previsto alle 18.30 al ponte Santa Lucia, all’ingresso del centro storico. Poi alle 20.30 il palco è già pronto in largo XXV Luglio, davanti al Tempio di Apollo.