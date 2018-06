Matteo Salvini cambia il programma del suo tour e vira su Pozzallo, teatro del primo sbarco di migranti da quando il leader della Lega è stato nominato ministro dell’Interno.

Una tappa quindi dall’alto valore simbolico quella di Salvini visto che Pozzallo è anche sede di un hotspot ed è tra le città siciliane maggiormente coinvolte nei flussi dal Nordafrica.

Salvini sarà nel porto del ragusano alle 15 dopo aver incontrato a Catania i cittadini in piazza Verga, presso il mercato. Dopo Pozzallo, alle 17.30, Salvini concluderà il suo mini-tour a Modica.

Proprio quello di ieri a Pozzallo è stato il primo sbarco di migranti dopo la nomina di Matteo Salvini a ministro dell’Interno, nel porto di Pozzallo. A bordo della nave Aquarius sono arrivate 158 persone. Quattro migranti sono stati ricoverati in ospedale: due donne in gravidanza e due uomini con bronchite.

E ad accoglierlo il neo Ministro troverà anche l’anomalo messaggio del prefettpo di Ragusa in occasione della Festa della Repubblica di ieri. Il prefetto Filippina Cocuzza ha celebrato ieri il 2 giugno ricordando tra l’altro il sacrificio di un giovane migrante eritreo, sbarcato lo scorso marzo a Pozzallo e morto al suo arrivo per la salute precaria, dopo essere stato detenuto nelle prigioni libiche. “Segen, purtroppo, non ce l’ha fatta – ha detto il prefetto – ma ci ha lasciato alcune poesie, alta testimonianza dei suoi sentimenti e del suo calvario che deve indurre tutti noi a riflettere soprattutto quando giudichiamo tale fenomeno quasi che riguardasse un’umanità di serie B, mentre, si tratta di uomini e donne, che non senza disperazione e amarezza, scelgono di lasciare i loro paesi, le loro radici, i loro affetti, a rischio della vita nella consapevolezza che rimanendovi lo stesso rischio sarebbe una certezza”.

Per salvini, in realtà, non sarà la prima volta fra i migranti in Sicilia. Lo scorso anno aveva voluto visitare il Cara di Mineo (nella foto) anche se la condizione politica di oggi è molto diversa ed il Ministro non potrà parlare da oppositore ma dovrà farlo da esponmente del governo