Salvini, Italia unico Paese Ue che processa ministro

“Mi sembra che l’Italia sia l’unico Paese dei 27 dell’Unione Europea a mandare a processo un ministro per un atto di governo. Ho cercato documentazione, ma non l’ho trovata in nessun altro Paese europeo, un ministro portato a processo per aver fatto quello che aveva promesso in campagna elettorale. Se non è un processo politico questo ditemi cosa si tratta”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Palazzo Lombardia a proposito del processo Gregoretti che domani lo vedrà in Aula a Catania.

“Non ce l’ho con i giudici, ma con i politici di sinistra che ogni volta che perdono le elezioni provano a vincerle in un tribunale – ha aggiunto -. Vado tranquillo domani a Catania e il 15 settembre a Palermo”. “Mi spiace di perdere l’ennesima giornata sottratta ai figli, alla famiglia e al lavoro per essere in un’aula di tribunale per rispondere del mio dovere fatto da ministro: difendere l’Italia e i confini – aggiunge il numero uno del Carroccio.

Salvini coglie l’occasione anche per affrontare il tema degli sbarchi che sono di nuovo in aumento sulle coste siciliane. “Quest’anno rischiamo di arrivare al record di sbarchi degli ultimi anni. Non ce lo possiamo permettere, quindi mi auguro di andare incontro a una giustizia per cui la legge è uguale per tutti e non un tribunale politico come purtroppo spesso è accaduto in passato. Aspetto, non ho paura. Il 15 settembre sarò a Palermo per rispondere di quello che ho fatto con orgoglio e che rifarò appena tornerò al governo”.