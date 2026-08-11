Nessun ferito, ma tre conseguenze pesanti: patente ritirata, auto sequestrata e denuncia alla Procura.

È il bilancio per una donna di 38 anni di San Giovanni La Punta, nel Catanese, deferita dai carabinieri per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Cos’è successo in via Santa Lucia

L’episodio si è verificato nel corso della notte.

L’auto condotta dalla donna, una vettura compatta, è andata a collidere contro alcuni veicoli in sosta lungo via Santa Lucia.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania.

I militari hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e, considerate le condizioni psicofisiche alterate della conducente, l’hanno sottoposta ad accertamenti etilometrici.

L’esito del test

I risultati hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro e inferiore a 2,24 grammi per litro, secondo quanto indicato nel comunicato dell’Arma.

Sulla base di quel valore le è stata ritirata la patente di guida.

Le contestazioni

Ai carabinieri è seguita la contestazione della violazione dell’articolo 186 comma 2 del Codice della Strada.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. La donna è stata inoltre deferita alla Procura della Repubblica di Catania.

La denuncia è avvenuta in stato di libertà, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale.
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