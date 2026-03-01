I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato due uomini di 42 anni, residenti rispettivamente a San Giovanni la Punta e a Catania, con l’accusa di possesso di due coltelli. L’intervento è avvenuta durante un servizio di controllo del territorio svolto nelle prime ore del mattino.

Intorno alle 3, i militari in pattuglia lungo viale Europa, nel comune di San Gregorio di Catania, hanno notato una Citroën procedere con una condotta di guida irregolare in direzione di Valverde. Dopo aver imposto l’alt al veicolo, i carabinieri hanno identificato i due occupanti. Il nervosismo manifestato dai soggetti durante le fasi del controllo ha indotto gli operanti a eseguire un’ispezione personale e veicolare.

L’accertamento ha permesso di rinvenire due coltelli a serramanico, rispettivamente di 21 e 16 centimetri, in possesso dei due uomini. Dalla successiva consultazione della banca dati della centrale operativa è emerso inoltre che uno dei due fermati era sottoposto a una misura cautelare che ne vietava l’allontanamento dal domicilio nella fascia oraria compresa tra le 23:00 e le 06:00.

Durante le procedure di rito, l’uomo sottoposto a misura cautelare ha riferito un malore alla gamba, rendendo necessario l’intervento del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti sanitari. Le posizioni di entrambi i soggetti sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria per le verifiche previste dalla legge.