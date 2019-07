a partire dal 26 luglio

L’ateneo di Catania si appresta ad eleggere il nuovo Rettore dopo lo scandalo “Università bandita“ relativo ai concorsi truccati. Sono 5 i candidati alla carica di Rettore.

Il decano dei professori ordinari dell’Università di Catania, prof. Vincenzo Di Cataldo, ha stabilito il calendario degli incontri elettorali nei vari dipartimenti dell’Ateneo, nel corso dei quali – come previsto dall’articolo 7 del Regolamento elettorale d’Ateneo – i cinque candidati all’ufficio di rettore per il sessennio 2019-2025, i professori Salvatore Barbagallo, Vittorio Calabrese, Agatino Cariola, Francesco Priolo e Roberto Purrello, si confronteranno presentando alla comunità universitaria i propri programmi di governo.

Sono stati fissati cinque incontri, tutti con inizio alle 10:

• Venerdì 26 luglio, nell’auditorium “Giancarlo De Carlo” del dipartimento di Scienze umanistiche per il personale docente dei dipartimenti di Economia e Impresa, Giurisprudenza, Scienze umanistiche, Scienze politiche e sociali e Scienze della Formazione.

• Lunedì 29 luglio, nell’aula magna del Polo bioscientifico (dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente) per il personale docente dei dipartimenti di Scienze chimiche, Scienze del Farmaco, Fisica e Astronomia, Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Ingegneria civile e Architettura, Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, Matematica e Informatica, Scienze biologiche, geologiche e ambientali.

• Martedì 30 luglio, nell’aula magna del dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, per il personale docente dei dipartimenti di Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche, Medicina clinica e sperimentale, Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “G. F. Ingrassia”.

• Giovedì 1° agosto, nell’auditorium “Giancarlo De Carlo” del dipartimento di Scienze umanistiche, per il personale tecnico-amministrativo.

• Venerdì 2 agosto, nell’auditorium “Giancarlo De Carlo” del dipartimento di Scienze umanistiche, per gli studenti.

Gli incontri sono aperti comunque a tutte le componenti della comunità accademica: docenti, personale tecnico-amministrativo, personale non strutturato e studenti.