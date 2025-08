Pesantissimo il bilancio dell’incidente sulla Catania Gela. Nello scontro tra quattro mezzi sono morti padre e figlia Giuseppe Ruscica, 71 anni e la figlia Martina di 33 anni. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo un rettilineo della Strada Statale 417 sulla Catania-Gela in territorio di Caltagirone.

In ospedale nel reparto di rianimazione c’è anche la moglie di Giuseppe Ruscica ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania dov’è giunta trasportata in elisoccorso. Lo scontro tra due vetture, in una delle quali viaggiavano le due vittime originarie della provincia di Ragusa, e due autoarticolati. Ma nell’incidente sono stati coinvolte anche altre auto.

I rilievi sono stati eseguiti carabinieri della Compagnia di Caltagirone, dei vigili del fuoco dei distaccamenti del Calatino, Palagonia. e Caltagirone, ovviamente al personale medico del 118 giunto a supporto con diverse ambulanze.

Oltre alle vittime ci sono sei feriti tra cui un bambino di 8 anni che viaggiava con i genitori a bordo di un suv. La Procura della Repubblica di Caltagirone ha aperto un fascicolo sull’accaduto.