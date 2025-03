Scuole chiuse nella giornata di domani, 1 aprile 2025, in 25 comuni della sicilia orientale a partire dalla città di Catania. oltre al capoluogo etneo scuole chiuse in altri 24 comuni della fascia jonica messinese.

Il comunicato di chiusura di Catania

“In considerazione delle previste condizioni meteo avverse, il sindaco Enrico Trantino ha disposto per domani 1 Aprile 2025 la sospensione delle lezioni scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado, la chiusura dei cimiteri, dei parchi comunali e del Giardino Bellini” si legge in una nota ufficiale del comune di Catania.

Il sindaco Trantino ha anche disposto la limitazione dell’uso dell’auto e dei ciclomotori con attenzione per successive eventuali comunicazioni.

Le limitazioni al traffico

Numerosi i provvedimenti restrittivi della circolazione emanati dal primo cittadino che chiede di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto, di evitare i sottopassi stradali; di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine ed i corsi d’acqua; non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento o esondazione, frane e smottamenti di terreno; stare lontani da alberi e strutture precarie e vulnerabili; evitare assembramenti e ostacoli alla viabilità nell’area comunale del centro storico e della movida in considerazione della pericolosità di rischio idraulico ed idrogeologico.

Alle imprese di costruzione viene chiesto il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili.

Alle società di servizio comunale viene chiesto di provvedere alla predisposizione di misure e/o accorgimenti che garantiscano, rispetto all’incolumità delle persone, adeguate condizioni di messa in sicurezza dei contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata.

A tutta la cittadinanza di raccomanda di prestare particolare attenzione a eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi e rami di alberi.

I 24 comuni della fascia jonica

provvedimenti di chiusure delle scuole sono stati adottati anche in 24 comuni della fascia jonica messinese. Si tratta di Taormina, Giardini Naxos, Castelmola, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Forza d’Agrò, Savoca, Limina, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi e Graniti.

Rinviata la fiera di Giardini Naxos che era stata prevista proprio per domani 1 aprile. Nel resto della Sicilia, Palermo compresa, l’allerta è gialla quindi di basso livello e non ci registrano provvedimenti di chiusura.