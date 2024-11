In prossimità delle festività natalizie, la Polizia di Stato di Catania ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare il commercio illegale di materiale esplodente e garantire la sicurezza pubblica. L’utilizzo improprio di fuochi d’artificio, infatti, può avere gravi conseguenze per la cittadinanza.

Oltre due tonnellate di materiale esplodente sequestrate

Durante un’operazione mirata, predisposta dal Questore di Catania, la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale (PAS) ha scoperto un deposito abusivo contenente oltre 2500 kg di fuochi d’artificio. Il deposito, allestito all’interno di un garage in un condominio residenziale nei pressi di Piazza Risorgimento, rappresentava un grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Indagini complesse e appostamenti

Il ritrovamento è stato possibile grazie a un’accurata attività info-investigativa, che ha incluso appostamenti e pedinamenti. Il materiale esplodente, suddiviso in numerosi scatoloni, era accatastato in modo non conforme alle normative di sicurezza, aumentando ulteriormente il rischio per i residenti.

Due persone denunciate

Le autorità hanno sequestrato l’intero quantitativo di fuochi d’artificio, affidandolo successivamente a una ditta specializzata per lo smaltimento. Le indagini condotte dalla Divisione PAS hanno portato all’identificazione di due uomini, di 52 e 66 anni, entrambi residenti a Catania, ritenuti responsabili della gestione del deposito illegale. I due individui sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplodente.

Controlli sulla provenienza del materiale e attività di prevenzione

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza del materiale sequestrato e individuare eventuali altre persone coinvolte. L’operazione si inserisce nel più ampio impegno della Questura di Catania nel contrasto al commercio e alla detenzione illegale di materiale esplodente. A questo si aggiungono iniziative di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole, volte ad educare i giovani al rispetto delle norme e alla tutela della sicurezza propria e altrui.

