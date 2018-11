Vince il Catania nel recupero contro il Matera. In casa dei lucani la formazione di Sottil si impone 2 – 0 grazie alla rete dell’esterno offensivo Vassallo e di Calapai, che subentra proprio al posto del precedente marcatore e dopo cinque minuti chiude il match. Tre punti che lanciano gli etnei a 24 punti dunque a meno 5 dalla Juve Stabia che conduce a 29.

L’impegno non era di quelli proibitivi considerando che il Matera occupa il terz’ultimo posto in classifica, seppur a causa della penalizzazione di punti subita. Tuttavia la formazione di casa domenica aveva sconfitto il Siracusa per 2 – 1.

Risultato ancora più prezioso se si considera che il Matera non perdeva in casa dal 13 ottobre e i siciliani non vincevano invece in trasferta dal 24 dello stesso mese. Un inversione di rotta che salva da ogni dubbio la panchina di Sottil e afferma il Catania come una delle migliori pretendenti alla promozione in Serie B.

Lodi e compagni adesso potranno andare a riposo con il morale decisamente alto dopo la vittoria della scorsa settimana con la Reggina e il precedente pareggio esterno contro la prima in classifica, ovvero la Juve Stabia. Il Catania infatti nella prossima giornata non sarà impegnata, in vista del turno di riposo che gli spetta.