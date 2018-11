Giornata ricca di impegni per le squadre siciliane che militano in Serie C. Si parte con Matera – Siracusa, match importante in chiave salvezza. Le due squadre si affronteranno in Basilicata, con la formazione di casa che sembra leggermente in vantaggio nei pronostici.

Nonostante occupi l’ultimo posto a 0 punti, a causa di una penalizzazione inflitta, la compagine allenata da Gaetano Auteri ha fatto 4 punti negli ultimi due incontri. Il Siracusa, invece, occupa la 14° posizione e nell’ultimo turno ha battuto il Bisceglie (15°) per 1 – 0.

Di sera alle 20:30 giocherà la Sicula Leonzio che sfida il Catanzaro, capace di battere il Catania al Massimino 0 – 2 nell’ultimo turno. Entrambe le formazioni si trovano appaiate a 17 punti e occupano in pieno la zona playoff. Per i siciliani si prospetta una partita molto difficile, anche in chiave psicologica: dopo una serie positiva di risultati, hanno perso gli ultimi due incontri.

Infine, a chiudere il programma della giornata, alle 20:45 il Catania ospita la Reggina: gli etnei devono riscattare la pesante sconfitta interna contro il sopracitato Catanzaro. I calabresi non dovrebbero essere un ostacolo insormontabile per la squadra di Lo Monaco, considerando che in trasferta non ha ancora vinto nessuna partita.

LE QUOTE DEI BOOKMAKERS:

Matera – Siracusa: la vittoria dei lucani è quotata a 2.55, il pareggio a 3.00 e la vittoria dei siciliani a 2.82. I bookmakers danno leggermente favorita la squadra di casa in virtù del fatto che si gioca in terra amica. La quota molto bassa per l’X, indica l’alta probabilità del risultato.

Sicula Leonzio – Catanzaro: i padroni di casa sono quotati a 2.22. A 3.10 l’X. Più alta la quota per i calabresi che vengono messi a 3.30.

Catania – Reggina: le agenzie di scommesse vedono assoluta favorita il Catania che con una quota di 1.52 non dovrebbe avere problemi a vincere. Pareggio a 3.70 e Reggina quotata addirittura a 6,60.