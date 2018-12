Risultato estremamente negativo per il Catania: gli etnei perdono 1 – 0 in casa del Bisceglie. La formazione pugliese non vinceva dal 6 ottobre, questo aggiunge ulteriore amarezza a quanto fatto dai ragazzi di Sottil. Una partita nata storta con i pugliesi che sono andati in vantaggio già al 26′ grazie a un gol di Starita.

Sottil le ha provate tutte ma non c’è stato niente da fare. Questa sconfitta allontana il Catania dalla prima posizione, consolidata dalla Juve Stabia grazie alla vittoria con il Trapani. I rossoblu perdono anche l’occasione di scavalcare i cugini siciliani e rischiano di essere superati dal Catanzaro che gioca in questi minuti.

Buon punto, invece per il Siracusa che fa 1 – 1 in casa della Vibonese. Sblocca il difensore centrale Turati e i siciliani riescono a difendere il vantaggio per larghi tratti. Quando sembra tutto fatto, all’85’ è Silvestri poco dopo essere subentrato a siglare il pareggio.

Un ottimo risultato se si considera che si affrontava la sesta forza del campionato. Ovviamente c’è il rammarico per aver sfiorato il colpo grosso che avrebbe concesso al Siracusa di agganciare addirittura l’undicesima posizione. I 14 punti per ora salvano i siciliani.

Questa sera in campo chiuderà la giornata la Sicula Leonzio che sarà impegnata tra le mura amiche contro la Reggina.