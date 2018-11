Week-end più amaro che dolce per le squadre siciliane impegnate nel campionato di Serie C: il Catania è l’unica formazione ad uscire vittoriosa da questo turno. Il Siracusa, infatti, che faceva visita al Matera ultimo in classifica ha perso per 2 – 1. A nulla serve il pareggio del giocatore Catania.

Battuta d’arresto che inguaia non poco la squadra della Sicilia orientale. La Sicula Leonzio perde in casa 0 – 2 contro il Catanzaro, che dopo aver espugnato poche settimane fa il Massimino (Catania) si ripete anche contro i leoni di Lentini.

Buone notizie solo per gli etnei di Sottil e Lo Monaco, che in casa sconfiggono 1 – 0 la Reggina. Nonostante il pronostico rispettato però, i rossoblu hanno faticato parecchio per superare gli amaranto. A decidere l’incontro è una rete di Marotta all’88° minuto.

Nessuna notizia da segnalare invece per il Trapani, che in questo turno godeva della giornata di riposo, in quanto le formazioni sono 19. Pronostici, dunque, tutto sommato rispettati per le formazioni regionali. Se per Catania e Sicula Leonzio, però, la stagione sembra andare in linea con gli obiettivi societari, lo stesso non può dirsi per il Siracusa che pare non uscire da un vortice di risultati negativi.