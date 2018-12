Arriva il week-end di Serie C. La prima delle formazioni siciliane a scendere in campo sarà il Trapani di Vincenzo Italiano che sabato alle 14:30 al Provinciale ospiterà la capolista Juve Stabia. La squadra campana è l’assoluta rivelazione della stagione e considerando le prime tre serie dei campionati maggiori d’Europa, vanta la terza migliore difesa dopo Liverpool e Manchester City.

Un ostacolo in più che i granata dovranno superare. Il Trapani viene da una serie ottima di cinque risultati utili consecutivi. Potenzialmente è uno scontro diretto per il primo posto: i siciliani infatti occupano la terza posizione ma distano un solo punto dal Rende (secondo) e hanno una partita in meno.

Per i bookmaker è proprio il Trapani a essere favorito con una quota di 2.20. Il pareggio è molto probabile essendo valutato 3.05. Più difficile la vittoria in trasferta della Juve Stabia che è quotata tra i 3.20 e i 3.60.

Domenica alle 16:30 sarà il turno del Catania: gli etnei reduci dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Sassuolo affronteranno il Bisceglie. I pugliesi sono in caduta libera e occupano la quindicesima posizione. Per gli uomini di Sottil sarà una sfida da non fallire considerando lo scontro diretto sopracitato Trapani – Juve Stabia.

Per le agenzie di scommesse non c’è dubbio. Catania quotato a 1.75 nonostante giochi in trasferta. Bisceglie a 5.50 mentre il pareggio è dato a 3.30. Al netto delle sorprese che può nascondere la Serie C non ci dovrebbero essere dubbi sul risultato finale.

Il Siracusa se la vedrà con la Vibonese in calabria. Scontro proibitivo per i siciliani che vengono da un buon pareggio 0 – 0 nel derby con la Sicula Leonzio. Difficile fare punti a Vibo Valentia: i calabresi hanno sempre vinto nelle gare casalinghe quest’anno.

Siracusa quotato a 4.75. Vibonese data a 1.85 mentre il pareggio a 3.10. E’ possibile che i siciliani strappino un punto, difficile poter pensare più in grande. Infine la Sicula Leonzio: i leoni di Lentini giocheranno davanti il proprio pubblico contro la Reggina.

I calabresi in trasferta non hanno un ruolino di marcia per niente incoraggiante. I siciliani, invece, vengono da un periodo pieno di alti e bassi. Il pareggio 0 – 0 contro il Siracusa ha un po’ deluso i tifosi che si aspettano i 3 punti.

Proprio per questo a 2.10 abbiamo la vittoria della Leonzio. A 3.20 il pareggio, mentre a 4.10 il colpaccio della reggina.