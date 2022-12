Sfera Ebbasta conquista Catania visto che sono stati già venduti quasi 5.000 biglietti nelle prime ore di prevendita per il concerto del 5 agosto. Il Wave Summer Music ospiterà a Villa Bellini anche il concerto di Salmo, il 29 luglio, in una data speciale del tour estivo.

Sfera Ebbasta a Villa Bellini

La nuova stagione del Wave Summer Music è già un successo dopo i primi due annunci che hanno scatenato gli appassionati di musica live. Il concerto di Sfera Ebbasta, ufficializzato ieri e previsto a Villa Bellini di Catania il 5 agosto 2023, ha già scatenato i fan. Dopo poche ore dall’annuncio sono stati già venduti quasi 5.000 biglietti.

Sfera Ebbasta torna sul palco con Summer Tour

Tra luglio e agosto Sfera Ebbasta sarà impegnato in 10 appuntamenti a cielo aperto tra cui il 5 agosto Catania a Villa Bellini. Il trapking continua a essere l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese. Il fatto che per il secondo anno consecutivo sia l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 di Spotify dimostra quanto i record discografici di Sfera non siano soltanto numeri, ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia e non.

Le sue hit più famose

Nei prossimi appuntamenti estivi Sfera Ebbasta farà ascoltare le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, fino ad arrivare agli ultimi brani di Famoso, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e i migliori brani dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato lo scorso maggio sempre per Island.

Data evento a Catania per Salmo

Dopo i sold out suo “Flop Tour 2022” nei Palasport, Salmo ha annunciato le due date evento per l’estate 2023: il rapper si esibirà giovedì 13 luglio 2023 all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock In Roma e sabato 29 luglio 2023 alla Villa Bellini di Catania. Salmo sarà accompagnato sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano.