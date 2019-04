Saranno 4 le maglie presentate alle Ciminiere di Catania

Il Giro di Sicilia pronto ai nastri di partenza. Domani alle Ciminiere di Catania si presentano le maglie ufficiali della gara ciclistica che ritorna dopo 42 anni, grazie all’accordo triennale tra la Regione Siciliana e Rcs Sport. Saranno quattro le maglie presentate al pubblico e alla stampa al Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. Oltre a Il Giro di Sicilia, l’Isola ospiterà anche tre tappe del Giro d’Italia nel 2020 e la partenza della Corsa rosa nel 2021.

Le maglie sono relative alle classifiche: generale (rossa e gialla, sponsorizzata proprio dalla Regione); a punti (arancio); gran premio della montagna (verde); miglior giovane (bianca).

Quattro le tappe del Giro, che prenderà il via mercoledì proprio da Catania per farvi ritorno, dopo aver attraversato le quattro province Messina, Palermo, Caltanissetta e Ragusa. (Leggi qui il programma con tutte le tappe). Sabato è in programma l’arrivo sull’Etna. Queste le quattro tappe, per un totale di 708 chilometri: Catania-Milazzo (165 chilometri); Capo d’Orlando-Palermo (236); Caltanissetta-Ragusa (188); Giardini Naxos-Nicolosi (119).