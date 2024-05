Ad Aci Sant’Antonio, nel Catanese

Il 10eLotto Sorride alla Sicilia. Nell’estrazione di giovedì 2 maggio, come riporta Agipronews, ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, è stata realizzata la vincita più alta del concorso, un 9 da 20 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,3 miliardi in tutto il 2024.

Grande festa a Cinisi, vinto un milione di euro al 10eLotto

Pasqua speciale e ricca per un fortunato giocatore di Cinisi che è stato baciato dalla fortuna. Maxi vincita e grande festa, infatti, nel comune in provincia di Palermo, grazie al 10eLotto. E’ stato vinto un milione di euro nel concorso di martedì 26 marzo grazie a un “10” ottenuto con una giocata frequente.

Come ha riportato Agipronews si p trattata della seconda vincita più alta del 2024, al pari di quelle ottenute il 4 gennaio scorso a Carate Brianza – in provincia di Monza e Brianza – e il 14 marzo a San Teodoro (Sassari), dietro solo alla vincita da 2,5 milioni di euro arrivata il 27 febbraio a Savona.

Vinti al Lotto oltre 62mila euro con una quaterna

Pochi giorni prima, una quaterna al Lotto ha fruttato 62.250 euro al suo fortunato vincitore al Lotto. Nell’estrazione di sabato 9 marzo, infatti, è stata vinta la somma grazie alla combinazione 12 – 20 – 21 – 24.

Due vincite per quasi 192mila euro

La settimana precedente sono state registrate nell’isola vincite per oltre 192mila euro. L’importo più alto del concorso è stato vinto a Modica, in provincia di Ragusa, dove un giocatore ha portato a casa 129.750 euro, la quarta vincita più alta dall’inizio dell’anno che arriva poche settimane quella di quasi 140mila euro di Catania. A Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, è stata centrata una vincita dal valore di 62.500 euro.

Vincite recenti nell’isola

In precedenza la fortuna ha baciato l’isola al concorso del Lotto di martedì 27 febbraio. Due le vincite – la seconda e la terza più alta di giornata – per un totale di 53.910 euro. Tre ambi e un terno dal valore di 32.250 euro sono stati centrati a Valdina, in provincia di Messina, con la combinazione 10-21-46 sulla ruota di Palermo.