Connubio Sicilia arti marziali? La risposta è decisamente si. Seppur non meritevole, come invece ampiamente dovrebbe, della giusta ribalta mediatica poiché ‘ahi noi’ non trattasi di quelle nazional popolari discipline sportive, leggi calcio, pallavolo, pallacanestro e via discorrendo, in provincia di Catania esistono realtà molto interessanti che abbracciano l’antica tradizione orientale.

Nello specifico, come si può ben vedere dal video servizio di BlogSicilia, a Massannunziata da diversi anni e’ presente l’accademia ITKA, international taiji quan kung fu association curata dal direttore tecnico, il maestro Gianfranco Pace.

Con tante e diverse palestre ad essa collegata in giro per la provincia etnea, ma pure nel resto dell’Isola, nel Paese ed anche all’estero, persino in sud America, la ITKA

tira fuori da sempre dei veri e propri campioni che con le loro vittorie a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, negli anni hanno tenuto e tengono altissima la bandiera siciliana in diverse discipline legate appunto alle arti marziali.

La finalità inoltre, ed è questo il vanto dell’accademia, non è solo quella sportiva legata ai risultati ma soprattutto la capacità di aggregare giovani e meno giovani.

Ed in particolare i primi, grazie agli insegnamenti della tradizione e della filosofia orientale, hanno l’occasione di crescere, formarsi e ‘centrarsi’ dal punto di vista interiore.

Fra le altre scuole e palestre collegate alla ITKA c’è in particolare la ‘Fight Cage Academy’ di Valverde del maestro ‘Roy King’ che tra i tanti corsi che possono essere seguiti per ogni fascia d’età, ‘tiene’ anche quelli anti bullismo ed anti aggressione. E considerando i tempi in cui viviamo, non è poco.Anzi.

Come infine sottolineato poi dallo sportivo valverdese impegnato socialmente, Jonathan Puglisi, “va ringraziato l’impegno, da privati, come quello del maestro ‘Roy King’ che con il loro operato, contribuiscono ad aggregare e togliere tanti ragazzi dalla strada avvicinandoli ai sani valori dello sport. Le istituzioni, che da troppi anni hanno abbandonato lo sport in questo paese etneo, dovrebbero fare molto di più…”.

E sempre a proposito di aggregazione giovanile,l’ITKA da’ appuntamento proprio a Massanunziata il prossimo 29 giugno per il campus dedicato proprio a tantissimi bambini.