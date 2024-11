A un anno dalla prima edizione di “La Sicilia verso il green”, evento dedicato all’economia circolare, il panorama energetico siciliano è radicalmente cambiato. L’evento, organizzato dal quotidiano La Sicilia e dalla Dse, in collaborazione con l’Infn-Laboratori nazionali del Sud e Unioncamere Sicilia, torna quest’anno con una nuova edizione ricca di spunti e prospettive.

Un cambio di rotta nelle politiche energetiche

Grazie all’insediamento della nuova Commissione tecnica specialistica guidata da Gaetano Armao e all’impegno dell’assessore all’Energia Roberto Di Mauro, la Regione ha sbloccato le autorizzazioni per impianti di energia rinnovabile, superando il target al 2030 fissato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nuove frontiere per l’energia in Sicilia

Le politiche energetiche regionali si stanno ora diversificando verso nuove frontiere, come l’eolico offshore, la valorizzazione idroelettrica delle dighe, la trasformazione dei porti in hub energetici, le Comunità energetiche rinnovabili, la geotermia nelle isole minori, il recupero delle miniere abbandonate, il riutilizzo delle acque depurate e la ricerca sul nucleare di nuova generazione.

Boom di imprese nel settore energetico

Questo cambio di rotta ha generato una crescita significativa delle imprese del settore energetico. Secondo l’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, il numero di imprese è passato da 1.409 nel terzo trimestre 2023 a 6.161 nello stesso periodo del 2024, con un aumento degli occupati da 2.083 a 20.749. La Sicilia è così salita al settimo posto nella classifica nazionale per consistenza del settore. Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, sottolinea come questi dati confermino il potenziale dell’isola, ricca di risorse naturali come sole e vento, e l’opportunità di attrarre investimenti che creino occupazione e competenze specialistiche.

La seconda edizione di “La Sicilia verso il green”

La seconda edizione di “La Sicilia verso il green” si terrà l’8 novembre presso l’Infn-Laboratori nazionali del Sud di Catania. L’evento, organizzato dal quotidiano La Sicilia e dalla Dse, con la collaborazione di Unioncamere Sicilia, l’Infn-Laboratori nazionali del Sud e il patrocinio dell’Assessorato regionale all’Energia, affronterà temi cruciali per il futuro energetico dell’isola. Per partecipare è necessaria la registrazione tramite email a segreteria@lasicilia.it.

Un programma ricco di interventi e prospettive

Il programma prevede interventi di esperti del settore, tra cui Anna Arianna Buonfanti (SRM), Laura Serri (RSE) e Fulvio Mamone Capria (AERO), che discuteranno delle prospettive dell’eolico offshore e della riconversione dei porti. Franco D’Alpa (AdSP Sicilia Orientale), Antonio Pandolfo (Assiterminal), Pietro Coniglio (ISLA) e Brigida Morsellino (ITS Academy Catania) analizzeranno lo sviluppo del porto di Augusta come base per l’eolico offshore. Calogero Burgio e Roberto Sannasardo illustreranno le politiche energetiche regionali. Seguiranno interventi su Comunità energetiche rinnovabili, geotermia nelle isole minori e ricerca sul nucleare di nuova generazione. Un panel dedicato a energia e ambiente vedrà la partecipazione di Gaetano Armao, Santo Cutrone, Tommaso Castronovo e Fabio Fatuzzo. Infine, si parlerà di economia circolare con Agata Matarazzo, Nico Torrisi, Alessio Bucaioni e Stefano Ricca

Like this: Like Loading...