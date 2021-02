Sicilia zona gialla, riaprono musei e siti culturali

Anche a Catania riaperte le strutture museali

A Castello Ursino il primo ingresso è stato riservato ad una coppia americana

Sicilia zona gialla riaprono siti e musei

Con il ritorno della Sicilia in “zona gialla”, hanno riaperto al pubblico i musei e siti culturali del Comune di Catania chiusi da due mesi quale misura precauzionale anticovid per l’isola.

La ripartenza della cultura a Catania

La prima a presentarsi al botteghino di Castello Ursino, stamattina, poco dopo le 10 è stata una coppia americana che ha visitato le splendide sale del maniero federiciano e le esposizioni del museo civico.

“La ripartenza della Cultura è segnale importante di ritorno alla normalità -hanno detto il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore Barbara Mirabella-. I servizi e i siti culturali aperti e attivi sono la cifra identitaria di una comunità cittadina. Il 2021 sarà l’anno del rilancio della nostra rete museale con l’affidamento esterno della gestione dei servizi che nei prossimi giorni approderà in consiglio comunale per allinearci finalmente alle altre grandi città italiane. Ma novità importanti ci saranno anche per il Museo Belliniano che cambierà volto con l’apertura di una galleria virtuale permanente, la prima del suo genere per Catania. Una cultura che si rilancia è il segno di una città che sta tornando a vivere e sprigionare energia malgrado questa terribile pandemia”.

Gli orari dei musei a Catania

Gli orari di fruizione dei musei sono articolati dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, secondo le modalità previste dalle norme anti-Covid. Questo il calendario:

Museo civico di Castello Ursino, Palazzo della Cultura, Galleria d’Arte Moderna, Chiesa monumentale San Nicolò L’Arena e percorso canale di gronda: dalle ore 9 alle ore 19; Mediateca comunale di via Antonino di Sangiuliano, dalle 8,30 alle 13,30; Biblioteca Bellini di via Passo Gravina, dalle ore 8,30 alle ore 19,15;

Archivio Storico Comunale, dalle ore 9 alle ore 13.

Le visite della Cripta di Sant’Euplio sono organizzate su richiesta.

I Musei Belliniano ed Emilio Greco resteranno temporaneamente chiusi al pubblico, per i lavori di ristrutturazione del Palazzo Gravina Cruillas che diede i natali al Cigno catanese.

La ripartenza della cultura a Palermo

Dopo la chiusura forzata, riaprono ai visitatori domani, martedì 16 febbraio 2021, il Complesso Monumentale di Palazzo Reale-Cappella Palatina e la mostra Terracqueo, che è stata prorogata fino al 31 maggio. Come da disposizione ministeriale, il Complesso aprirà dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14.30 (ultimo ingresso), il venerdì dalle 8.30 alle 16.30 (ultimo ingresso).

Come già accaduto durante la prima riapertura, la Fondazione Federico II ha organizzato una fruizione del sito che assicura ai visitatori un’elevata sicurezza nel rispetto delle disposizioni per il contrasto e il contenimento del covid-19.

Per accedere al Complesso Monumentale di Palazzo Reale, il ticket si può acquistare in biglietteria a Piazza del Parlamento oppure on line sul sito della Fondazione Federico II www.federicosecondo.org cliccando su “Biglietteria on line”. Sarà possibile acquistare il biglietto online fino a 20 minuti prima dell’ultimo ingresso consentito.

Per assicurare le corrette operazioni di controllo, sicurezza e sanificazione e garantire il rispetto dell’orario delle prenotazioni, i visitatori dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’orario segnalato nel voucher di prenotazione.