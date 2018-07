Le due semifinali si terranno il 23 e il 31 luglio

Dopo il grande successo della prima edizione, anche quest’anno ritorna il concorso internazionale di cortometraggi Sicily International Short League. Nella bellissima location della Terrazza – Sala delle Arti di Gravina di Catania, verranno proiettati i corti selezionati per le due semifinali, che si terranno il 23 e il 31 luglio. La finalissima, in cui le migliori opere si contenderanno il Premio del Pubblico al Miglior Film (AUDIENCE AWARD – BEST FILM) e, soprattutto, l’accesso diretto alla selezione finale della 4ª edizione del “Via dei Corti” – Festival Indipendente di Cinema Breve, si terrà il 6 agosto.

Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’ambito della programmazione annuale del Via dei Corti” – Festival Indipendente di Cinema Breve” e che ha la finalità di mettere in luce e valorizzare le opere internazionali e nazionali di artisti sia affermati che emergenti. I corti selezionati, infatti, provengono da tutto il mondo e, in particolare: Stati Uniti, Francia, Inghilterra, India, Australia, Olanda, Danimarca, Brasile, Grecia, Giappone, Israele, Filippine, Puerto Rico, Russia e Germania.

Inoltre, la suggestiva location all’aperto, che richiama il cinema sotto le stelle del premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso”, permette di coinvolgere il pubblico attivamente, rendendolo il protagonista assoluto per la proclamazione del vincitore finale, come avvenuto l’anno scorso in occasione della vittoria dei due registi ennesi Antonella Barbera e Fabio Leone con “Che altri occhi ti guardino”, emozionante manifesto sull’esempio di vita di Peppino Impastato.

Oltre alla giuria del pubblico, si sottolinea un’altra lieta conferma: la Golden Jury, giuria speciale il cui voto varrà doppio e contribuirà in maniera decisiva alla scelta del corto vincitore. Per poter far parte della Giuria Golden è necessario mandare un’email all’indirizzo shortleague@viadeicorti.it entro e non oltre il 15 luglio 2018.

Sicily International Short League è una manifestazione diretta e ideata da Cirino Cristaldi e Giampiero Gobbi, organizzata dall’Associazione Culturale NO_NAME e con il Patrocinio del Comune di Gravina di Catania (CT).

PROGRAMMA FESTIVAL

SEMIFINALI

Terrazza – Sala delle Arti (Gravina di Catania – CT), 23 luglio 2018, ore 21.30: proiezione dei corti internazionali in concorso che verranno giudicati da un’apposita giuria popolare (accedono alla finale i primi 4 cortometraggi classificati);

Terrazza – Sala delle Arti (Gravina di Catania – CT), 31 luglio 2018, ore 21.30: proiezione dei corti internazionali in concorso che verranno giudicati da un’apposita giuria popolare (accedono alla finale i primi 4 cortometraggi classificati).

FINALE