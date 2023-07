I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, con l’ausilio appunto di personale C.I.O. e del N.I.L., hanno effettuato un servizio coordinato per monitorare le aree maggiormente commerciali del centro cittadino. Obiettivo è quello di verificare l’osservanza da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni in materia di legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutela dei lavoratori.

Lavoratori irregolari, titolare gastronomia multato di 19.500 euro

Durante le attività, è stato denunciato il titolare di una gastronomia in via del Rotolo poiché nei locali erano presenti 4 lavoratori che oltre ad essere irregolari, non erano nemmeno stati sottoposti alla prevista sorveglianza sanitaria. Inoltre da accertamenti effettuati nell’immediatezza, è emerso che il commerciante non aveva versato i contributi previdenziali ai 4 operai.

L’esercizio commerciale è stato pertanto immediatamente sospeso e il titolare, un catanese di 38 anni, sanzionato per circa 19.528,50 euro, per il fatto che stava facendo lavorare i dipendenti senza alcun tipo di contratto, perché non erano stati sottoposti agli accertamenti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute degli utenti e alla sicurezza dei lavoratori stessi, e perché non aveva versato i contributi previdenziali.

Quindici multe per violazioni al codice della strada

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 53 persone e controllato 35 veicoli, con l’elevazione di 15 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 4.763 euro ed il sequestro di 4 autoveicoli sprovvisti di assicurazione (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.

Intensificati i controlli

Nel solco delle decisioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Comando Provinciale Carabinieri di Catania, nell’ultimo quadrimestre, ha notevolmente intensificato i “servizi straordinari e coordinati a largo raggio”, anche grazie al rinforzo delle squadre della “Compagnia d’ Intervento Operativo – C.I.O.” del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. Tali azioni preventive hanno lo scopo di contrastare l’illegalità diffusa sia nel centro urbano che nella provincia, nonché di aumentare la sicurezza percepita della cittadinanza, attraverso una presenza di pattuglie sul territorio capillare, efficace e visibile.