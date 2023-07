sopralluogo dei pompieri

Salta l’apertura del Terminal A dell’aeroporto di Catania che era previsto alle 14 di oggi. E così, si allunga l’odissea per i passeggeri in partenza ed in arrivo nello scalo di Fontanarossa mandando in tilt l’intera filiera turistica, in particolare quella della Sicilia sud orientale. Lo slittamento è legato a degli accertamenti da parte dei vigili del fuoco nella parte in cui è scoppiato l’incendio, su cui è stata aperta una inchiesta da parte della Procura di Catania.

“Servono altri approfondimenti”

“Dal sopralluogo effettuato nella giornata di ieri insieme a personale del Nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia nei locali interessati dall’incendio sviluppatosi nell’aeroporto di Catania – spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco – è emersa la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali. Gli accertamenti continueranno di concerto con Procura, Prefettura e Sac”.

Il terminal C

Sono 10 gli arrivi e 10 le partenze programmate per tutta la giornata di oggi dal Terminal C dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce i servizi a terra

dello scalo aereo. Sono 10 arrivi e 10 partenze tra Ryanair e Lufthansa

L’elenco dei voli

Ecco l’elenco dei voli Ryanair in arrivo oggi: FR 2261 da Bergamo delle 17:25; FR 1019 da Torino delle 18:10; FR 1087 da Bologna delle19:35; FR 8268 da Pisa delle 20:30; FR 6278 da Budapest delle 21:00.

Le partenze Ryanair programmate per oggi sono FR 2262 per Bergamo delle 17:55; FR 1020 per Torino delle 18:40; Ryanair FR 1088 per Bologna delle 20:05; FR 8269 per Pisa delle 21:00 e FR 6279 per Budapest delle 21:50.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per accertare, innanzitutto, se il rogo sia stato di matrice dolosa oppure accidentale. Di certo, quello che i magistrati dovranno anche svelare è se il sistema anti incendio ha funzionato così come occorrerà verificare l’intero piano sulla sicurezza nell’area dell’aeroporto di Fontanarossa

Le parole della Sac e le verifiche dei pompieri

Secondo quanto dichiarato dall’ad della Sac, Nico Torrisi, l’impianto anti incendio non si è inceppato, anzi, stando alle informazioni fornite dallo stesso manager la circostanza che non vi siano stati feriti la dice lunga sul funzionamento del sistema di sicurezza. Lo accerteranno sia i magistrati della Procura di Catania sia gli stessi vigili del fuoco, la cui relazione sarà determinante per comprendere cosa è accaduto.

