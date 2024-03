L'iniziativa

Grande emozione per i bambini dell’associazione oncologica “Ibicus” di Catania. Gli uomini e le donne del 62° reggimento hanno incontrato, giorno 28 marzo 2024, i piccoli degenti in cura al reparto di oncologia pediatrica del policlinico di Catania condividendo momenti di serenità e spensieratezza. Sono stati donati gadget e bandierine dell’Italia e un contributo, spontaneamente raccolto dal personale del 62° reggimento, per sostenere l’opera dell’associazione.

Proprio in prossimità delle festività pasquali, i militari della caserma Sommaruga hanno voluto donare un sorriso ai bambini e adolescenti affetta da gravi patologie di natura oncologica.





L’iniziativa ha suscitato grande emozione tra i presenti, con i bambini che hanno potuto trascorrere del tempo con i militari, giocando e scherzando insieme. Una rappresentanza di militari del 62° reggimento fanteria della brigata “Aosta” che opera nell’area metropolitana di Catania, sono stati ospitati nella struttura di accoglienza dell’associazione, condividendo momenti di serenità e facendo percepire loro la vicinanza dell’esercito italiano, nella piena condivisione di quei valori di solidarietà e senso civico con cui ogni militare opera quotidianamente per il paese e per la collettività.

Ibicus E.t.s

L’associazione oncologica “Ibicus” di Catania, si occupa di sostenere i ragazzi ricoverati nel centro di oncoematologia pediatrica e le loro famiglie, provvedendo, se necessario, a soddisfare le eventuali richieste (farmaci, materiale di prima necessità, piccoli sussidi in caso di totale indigenza, secondo le indicazioni ricevute dal personale sanitario o para-sanitario; supportare il servizio di psicologia nel reparto con una psicologa finanziata interamente da Ibiscus; garantire presso il centro stesso la presenza di un medico pediatra che opera a supporto dell’attività clinica presente in day hospital per i pazienti affetti da patologie onco-ematologiche e per quelli fuori trattamento; assicurare un servizio di segreteria all’interno del reparto che consente sia a tutti i genitori che ai medici la facilitazione di tantissime incombenze burocratiche.

Inoltre, Ibicus assicura, secondo principi di imparzialità e non discriminazione, l’ospitalità presso la propria casa di accoglienza, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni e garantisce omogeneità di trattamento, a parità di servizi offerti, a tutti gli utilizzatori della struttura (soci o non soci).

