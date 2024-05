Intervento delle volanti e di una pattuglia dell’esercito a Catania

Durante il servizio serale di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania sono intervenuti per la segnalazione relativa alla presenza di un uomo, intento a frugare all’interno di un cantiere, in via Tomaselli. Con l’uomo, era presente anche una donna, sua complice.

Giunti sul posto i poliziotti, unitamente ai militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, hanno fermato i due, cogliendo l’uomo nel tentativo di asportare carburante da un escavatore.

Entrambi, due pregiudicati catanesi, di 34 e 43 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso. Il carburante sottratto è stato restituito al titolare del mezzo, repentinamente rintracciato, dai poliziotti.

Sorpresi a rubare merce al porto, arrestate tre persone

Alcuni giorni fa, nell’ambito servizi predisposti dall’ufficio di polizia di Frontiera di Catania, finalizzati alla repressione dei reati predatori in ambito portuale, il personale dello “Scalo Marittimo” ha tratto in arresto, in flagranza di reato, tre uomini, di 49, 50 e 69 anni – pregiudicati catanesi – in quanto responsabili del reato di furto aggravato in concorso.

Gli agenti, trovandosi in prossimità della zona “Silos” ubicata all’interno del porto, nelle adiacenze del parcheggio di numerosi semirimorchi, carichi di merci in attesa del previsto ritiro, hanno notato un’autovettura con tre uomini sospetti a bordo.

A quel punto hanno osservato l’autovettura con le tre persone, entrare all’interno di uno slargo per poi uscire poco dopo soltanto con il conducente, con indosso un giubbotto fluorescente ad alta visibilità, che si posizionava sul ciglio della strada, in modo tale da osservare il transito degli altri veicoli come in posizione di “vedetta”.

Gli agenti insospettiti hanno effettuato il controllo dell’uomo che non ha saputo fornire valide spiegazioni in ordine alla sua presenza in quel luogo. Al contempo gli operatori hanno notato che gli altri due soggetti erano posizionati a ridosso del portellone posteriore di un semirimorchio, intenti a prelevare dal suo interno diversi colli di cartone, dei quali circa una ventina, contenenti merci varie, sono stati ritrovati successivamente sul selciato