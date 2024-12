Manageritalia Sicilia ha lanciato il primo di cinque incontri dedicati alla sostenibilità, dal titolo “Verso un futuro sostenibile”, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi di Catania. L’iniziativa, coordinata dal vicepresidente Davide Frangiamore, ha riunito oltre 120 partecipanti tra istituzioni, aziende e giovani universitari.

Obiettivo: diffondere la cultura della sostenibilità

L’obiettivo del progetto, come spiegato dal presidente di Manageritalia Sicilia Carmine Pallante, è quello di promuovere un dialogo costruttivo tra le diverse realtà del territorio, focalizzandosi sull’importanza della sostenibilità ambientale e sociale per le imprese, in particolare le PMI. L’intento è quello di guidarle in un processo di trasformazione culturale che metta al centro la creazione di valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale.

Focus sugli aspetti ESG

Durante l’incontro, esperti del settore hanno illustrato i vantaggi dell’adozione di pratiche ESG (Environmental, Social e Governance). Hanno approfondito il significato di ciascun ambito: la “E” per l’ambiente, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di CO₂, alla gestione dei rifiuti e all’eliminazione delle sostanze tossiche; la “S” per il sociale, che riguarda il benessere dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro, il welfare aziendale e il coinvolgimento delle comunità locali; e la “G” per la governance, che comprende le scelte etiche aziendali, la lotta alla corruzione e l’impegno per la comunità.

Il ruolo delle istituzioni e dell’università

Ciro Alessio Strazzeri, referente per la Sostenibilità di Confindustria Catania, ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel supportare le imprese del territorio nell’adozione di pratiche sostenibili, collaborando con università, ordini professionali e istituzioni. Ha inoltre evidenziato l’importanza di mappare le performance delle aziende in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Agata Matarazzo, docente all’Università di Catania, ha posto l’accento sulla sostenibilità sociale, spesso trascurata, proponendo un coinvolgimento degli studenti in progetti di rendicontazione della sostenibilità all’interno delle aziende.

La managerialità al servizio della sostenibilità

Davide Frangiamore ha ribadito il ruolo cruciale dei manager nel guidare le aziende verso un modello di business sostenibile, integrando innovazione tecnologica e attenzione al benessere di tutti gli stakeholder. Ha inoltre sottolineato la necessità di una collaborazione sinergica tra imprese e istituzioni per diffondere una cultura della sostenibilità.

I dati sulla managerialità in Sicilia

L’incontro ha evidenziato la scarsa presenza di figure manageriali in Sicilia, pari allo 0,2% dei lavoratori dipendenti, contro una media nazionale dello 0,9%. Questo dato, elaborato da Manageritalia sulla base dei dati Inps, sottolinea la necessità di un maggiore coinvolgimento di manager esterni alle aziende familiari, fondamentale per promuovere l’innovazione e la sostenibilità. Nella provincia di Catania, si registra addirittura una diminuzione del 6% dei manager, con un calo del 2% per gli uomini e del 19% per le donne.

Prossimo appuntamento ad Agrigento

Il prossimo appuntamento del percorso “La sfida della sostenibilità” è previsto per marzo 2025 ad Agrigento, dove si discuterà di ESG e strategie di sostenibilità aziendale. L’obiettivo è quello di proseguire il lavoro di informazione e diffusione di casi concreti di sostenibilità, in collaborazione con i numerosi partner coinvolti

