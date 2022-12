POLIZIA

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Nesima ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza. In via Francesco Gualanti, è stato arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, un pluripregiudicato; nella circostanza, sono stati sequestrati 15 involucri di marijuana, oltre alla somma di 240 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dello spaccio.

Al momento del controllo, l’uomo si è opposto, aggredendo i poliziotti, che però, sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Un altro uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a seguito di un furto. Altri due, invece, sono indagati in stato di libertà: uno per il reato di omessa custodia di cose sottoposte a sequestro, l’altro per furto di un cellulare presso un esercizio commerciale. Infine, sono state elevate diverse sanzioni al Codice della strada e sono stati controllati soggetti sottoposti alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Spaccio a Paternò

Un uomo di 43 anni di Belpasso è stato arrestato dai carabinieri a Paternò (Catania) perché sorpreso alla guida di una Fiat panda a trasportare 160 grammi di cocaina contenuti in 15 bustine che errano nascoste in vari punti della vettura. Ogni bustina era contrassegnata dal nome del destinatario e dal peso della droga contenuta. L’arrestato deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato per un controllo in un’area di parcheggio lungo la strada statale 121. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Sequestri e droga in via Capopassero a Catania

Tre pistole e 58 proiettili sono stati sequestrati dalla Polizia a Catania insieme con alcune ricetrasmittenti, tre bilancini, denaro e 700 grammi tra marijuana e cocaina, durante alcuni controlli con una unità cinofila in via Capopassero. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica.