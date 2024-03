I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno arrestato un 26enne gambiano, sorpreso durante la notte mentre si aggirava nel perimetro esterno dell’ospedale Cannizzaro con della marijuana. Intorno alle ore 23 e 30, gli agenti del posto fisso di polizia presente all’interno del nosocomio catanese hanno appreso dal personale della vigilanza privata che due cittadini extracomunitari si aggiravano a piedi, con fare sospetto, nell’area esterna del presidio ospedaliero.

La segnalazione

Immediatamente, i poliziotti si sono messi sulle tracce dei soggetti segnalati, riuscendo poco dopo ad individuarli nelle immediate adiacenze del pronto soccorso. I due sospettati hanno subito tentato la fuga. Dopo un lungo inseguimento a piedi, sono stati raggiunti, identificati e perquisiti. Uno dei due fermati, durante il controllo, si è disfatto di alcune dosi di marijuana gettandole a terra, ma le dosi sono state subito recuperate. Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso della somma di 270 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. I poliziotti, inoltre, hanno effettuato una perquisizione anche nell’abitazione dell’uomo, rinvenendo altra marijuana. Il cittadino gambiano è stato posto in stato di arresto per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.

Controlli a Catania, multati 7 parcheggiatori abusivi

Proseguono senza sosta i controlli della polizia di Stato di Catania per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nella serata dello scorso 20 marzo sono state sanzionate 7 persone. Precisamente 3 in via Dusmet, 1 in largo Paisiello, 1 in via Domenico Tempio, 1 in via Simeto e 1 in piazza Federico II di Svevia.

In quest’ultima piazza è stato notato un ulteriore parcheggiatore con a carico già un daspo urbano, emesso dal questore Giuseppe Bellassai, che gli vietava di permanere in quella piazza e nelle vie limitrofe esercitando l’attività di guardiamacchine in maniera irregolare. È stato quindi denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria. Il servizio di controllo svolto in orario serale ha avuto lo scopo di monitorare quei punti della città maggiormente frequentati, in quanto ubicati nelle vicinanze di teatri, discoteche e ristoranti.