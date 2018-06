salgono a 289 le risorse professionali arruolate nell'ultimo anno

Stabilizzati all’Asp di Catania 56 dirigenti medici di varie discipline e 6 dirigenti sanitari farmacisti.

«Procediamo nel percorso delle stabilizzazioni, avviato secondo quanto previsto dal decreto Madia e fortemente sostenuto dall’assessore regionale alla Salute, avv. Ruggero Razza – afferma il dr. Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Azienda sanitaria catanese -. Diamo così una soluzione definitiva e positiva sia alle legittime attese del personale sanitario che ha vissuto anni di precariato, sia alle esigenze di programmazione dei servizi, contribuendo a migliorare la risposta sanitaria. La stabilizzazione del personale consentirà, inoltre, di contenere il tetto di spesa per i contratti a tempo determinato e di liberare così risorse per ulteriori investimenti a favore dei cittadini».

La procedura di stabilizzazione, avviata il 16 marzo con delibera n. 1018, ha riguardato il personale in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 20 del Dlgs 75/2017.

Con questo primo atto (delibera 2207/2018) si è completata la procedura di stabilizzazione per il personale precario individuato dal comma 1 del “decreto Madia”. Sono dirigenti medici di anestesia e rianimazione (9), cardiologia (3), chirurgia generale (1), ostetricia e ginecologia (8), medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza (2), medicina interna (7), medicina trasfusionale (1), nefrologia (2), neurologia (3), oncologia (1), ortopedia e traumatologia (1), patologia clinica (1), pediatria (4), psichiatria (9), radiodiagnostica (3), urologia (1), farmacia (6).

A loro potrebbero aggiungersi altri 12 dirigenti medici di varie discipline per i quali si attendono i necessari riscontri autorizzativi da parte dell’Assessorato regionale alla Salute.

Si stanno, invece, costituendo le Commissioni per l’espletamento delle procedure concorsuali per il personale precario in possesso dei requisiti indicati dal comma 2, del citato decreto. Le selezioni riguardano 4 posti di dirigente medico di varie discipline; 5 psicologi; 5 collaboratori professionali sanitari (vari profili); 1 assistente sociale; 3 dirigenti ingegneri.

«Ringrazio la Direzione amministrativa e l’UOC Risorse umane – aggiunge il dr. Giammanco – per l’impegnativo e complesso lavoro che stanno conducendo e grazie al quale non solo si stanno ultimando tutte le procedure di stabilizzazione e di mobilità, ma diamo anche il via ai concorsi, assegnando la priorità all’area dell’emergenza-urgenza. Una risposta eccellente, di sistema, frutto di un bel lavoro di squadra e nel pieno rispetto e condivisione degli indirizzi dell’Assessorato regionale alla Salute».

Salgono così a 289, fra personale dirigenziale e di comparto, le risorse professionali arruolate all’Asp di Catania nel corso dell’ultimo anno.

La prossima settimana verrà, inoltre, completata la procedura di stabilizzazione per 62 posti di personale di comparto (varie figure professionali).

CONCORSI PER 80 DIRIGENTI MEDICI IN GURI ENTRO LA FINE DEL MESE

Indetti, inoltre, con delibera 2208, i concorsi per la copertura a tempo indeterminato di:

– 49 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza – MCAU;

– 20 posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione;

– 11 posti di dirigente medico di Radiodiagnostica.

Entro la fine del mese di giugno il bando sarà pubblicato sulla GURS-serie concorsi.

I termini per la presentazione delle istanze di partecipazione decorrono dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI-serie concorsi, prevista nel mese di luglio.