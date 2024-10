La Polizia di Stato ha condotto un’ampia operazione di controllo nel quartiere San Cristoforo di Catania, mirata a contrastare la macellazione illegale e le corse clandestine di cavalli. L’iniziativa, coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” su disposizione del Questore, ha coinvolto il Reparto Prevenzione Crimine, la sezione Veterinaria dell’Asp e la Polizia Locale “Ambientale”. L’obiettivo principale era garantire il rispetto della legalità e tutelare il benessere degli animali.

Sette stalle controllate, sei abusive

Sette stalle sono state sottoposte a verifica, e di queste solo una è risultata conforme alle normative vigenti. Nelle restanti sei stalle, classificate come abusive, gli agenti hanno riscontrato numerose irregolarità. Ai proprietari sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 17.000 euro e sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per detenzione di animali in luoghi non idonei.

Sequestro di cavalli e farmaci dopanti

Sei cavalli sono stati sottoposti a fermo amministrativo, mentre nelle stalle irregolari sono stati rinvenuti e sequestrati diversi farmaci dopanti. Si presume che queste sostanze venissero utilizzate per stimolare le prestazioni degli animali durante le corse clandestine.

Monitoraggio costante del fenomeno

Questa operazione si inserisce in un più ampio contesto di monitoraggio del fenomeno della macellazione illegale e delle corse clandestine di cavalli, portato avanti dalla Polizia di Stato sin dall’inizio dell’anno. Numerose stalle abusive sono state scoperte e diversi cavalli sequestrati nel corso di precedenti interventi.

Controlli stradali e identificazione di persone

Oltre ai controlli nelle stalle, il Commissariato “San Cristoforo” ha esteso l’attività di controllo anche alla verifica del rispetto del Codice della Strada. Cinque infrazioni sono state rilevate per mancata esibizione dei documenti, assenza di revisione periodica e mancanza di assicurazione, con conseguente sequestro amministrativo dei veicoli. Durante l’operazione sono state identificate 112 persone, di cui 30 con precedenti penali, e controllati 54 veicoli.